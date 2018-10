Cambio de agujas

Javier Rubio

Espadas, el alcalde prudente de la veleidosa Sevilla, ya tiene su tranvía. Bueno, no ha empezado a tender ni un metro de raíles, pero al menos tiene ya un papel que se lo consiente. Iba a escribir permite, pero me he corregido en el último minuto porque la autorización ambiental que le ha proporcionado la Consejería de Medio Ambiente tiene más de consentimiento que de permiso. Como esos padres hastiados de reconvenir al hijo que, más aburridos que convencidos, consienten en que la criatura se salga con la suya con tal de que deje de dar la lata de una vez. En mayo, a Espadas le dejaron la ampliación del tranvía de San Bernardo a Santa Justa en vía muerta

