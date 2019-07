La burbuja de los veladores

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 02/07/2019 07:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En Sevilla somos aficionadísimos a llamar «industria» a lo que no lo es. A los servicios puros y duros, sector terciario a pelo. Cuando en el DNI había que poner la profesión, muchos dueños de cuarteladas del mercado de la Feria o de un taller de fontanería en El Fontanal ponían, muy ufanos: «Industrial». No, mire usted, la industria de verdad es la aeronáutica, que a ver si acaba de despegar con cientos de encargos de Airbus. Y es la naval, ay, aquellos antiguos Astilleros de Sevilla, herederos de las Atarazanas en el siglo XX, en el que si una semana no se botaba un «bulkcarrier» era porque se botaban dos. O las viejas industrias de los verdaderos polígonos que

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Los niños de El Trébol

Los niños de El Trébol ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mi vecino académico

Mi vecino académico ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mi vecino académico