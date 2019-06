La burbuja hotelera

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 14/06/2019 07:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como la paloma de Alberti me equivoqué el otro día al afirmar que en Sevilla no cabe un hotel de cinco estrellas más. ¿Quién ha dicho que no? Caben cientos de hoteles más. Como caben cien franquicias más. Cuando no quede una sola tienda tradicional ni una sola casa habitada por sevillanos, no por turistas, es cuando podremos decir que en Sevilla no cabe ni una franquicia más ni un hotel de cinco estrellas más.

Cómo será la cosa, que van a hacer un hotel en un hotel, esto sí que es grande. Sí, van a hacer un hotel moderno en lo que fue el Ducal de la Plaza de la Encarnación, cuando no estaban las Setas sino el mercado

