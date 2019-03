Daniel Ruiz Actualizado: 24/03/2019 19:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Les dices a ella y a su amiga que no se vayan muy lejos, que enseguida te toca a ti, sólo hay dos personas por delante en la cola de la pescadería del supermercado. Tranquilo, papá, te contesta, con su sonrisa limpia de once años, vamos un momento al servicio. Pero pasan los minutos y no vuelven, y mientras indicas a la pescadera que te abra la merluza en libro, no quiero la cabeza, gracias, es inevitable recordar el audio que esta misma mañana recibiste a través de dos grupos distintos de whatsapp alertando de un intento fallido de secuestro de un niño en las inmediaciones de un supermercado que no queda lejos de aquí. Sólo vamos al servicio, han

Daniel Ruiz Articulista de Opinión