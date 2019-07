Bipartidismo y familia numerosa

Seguir Fernando Iwasaki Actualizado: 14/07/2019 08:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Leo tantas opiniones acerca de las bondades del bipartidismo, que las mientes me piden que añada alguna apostilla para que los lectores tengan más elementos de juicio.

La mayoría de los argumentos a favor del bipartidismo se basan en la nostalgia. Es decir, en recordar lo bien que estábamos antes de la aparición de los nuevos partidos. Sin embargo, quiero hacer hincapié en que la alternancia del PP y del PSOE requería de alianzas eventuales con fuerzas nacionalistas que después de conseguir todos los privilegios que exigieron ya sólo demandan la independencia. Por lo tanto, sería deseable que para las alianzas del futuro existan partidos que sean más bien respetuosos de la Constitución y defensores de la unidad de España.

Por otro lado, la sociedad española ha cambiado tanto como las familias, porque ahora es habitual que las parejas se divorcien y se vuelvan a casar, es normal que los hijos de cada cónyuge de las nuevas parejas convivan en armonía cuando les toca estar juntos y es de justicia ponderar el cariño entre hermanastros, sobre todo cuando los hijos de cada cónyuge se unen todavía más gracias al nacimiento de un hermanito transversal. Algunas personas dirían que estoy escribiendo sobre familias «desestructuradas» y no es así, porque yo sólo quiero escribir sobre familias que son felices. ¿O no existen familias infelices a pesar de estar muy bien «estructuradas»? Y conste que no toco el tema de los matrimonios con parejas de otros países, culturas y lenguas, lo cual abundaría mucho más en el nuevo estatuto de la familia española. Pues bien, en los años 70 no estábamos preparados para tanta diversidad familiar, pero por fortuna nuestra legislación y sensibilidad han cambiado al respecto de forma progresiva. Por lo tanto, deberíamos extrapolar a la política lo que ya funciona dentro de nuestras familias: la convivencia madura, pragmática y responsable.

