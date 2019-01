El autobús de Canal Sur

Antonio Burgos

Si ayer le pedía al flamante presidente de la Junta de Andalucía que se notara el cambio, y cuanto antes, en menos de veinticuatro horas se ha podido advertir. Fíjese si se notará el cambio, que ayer Canal Sur TV emitió un programa especial en directo con la toma de posesión de Moreno Bonilla. Cuando, si nada hubiera cambiado, hubieran seguido dando la programación mañanera, con una ventanita muda en un ángulo donde se hubiese visto, muy pequeñito y sin voz, el solemne acto del Salón de los Pasos Ganados (que no Perdidos) del Parlamento Andaluz. Si el día del debate de investidura no pusieron ustedes Canal Sur, porque son, como servidor, de los que no gastan RTVA, se perdieron

