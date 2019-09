Seguir Felix Machuca Actualizado: 11/09/2019 07:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo mejor de un viaje no suele venir en las cámaras digitales. Quizás, a veces, te lo traes encerrado, como el genio de la lámpara, en un simple frasco de bálsamo corporal que tomaste del hotel. Y no hay video, foto o charla que sean capaces de devolverte al paraíso perdido con tanta lealtad como el perfume. Sigo oliendo los bálsamos norteafricanos que llegaron encerrados en diminutas muestras de cristal para proseguir viajando, mucho más allá del horizonte, para alejarme de la monotonía de los oasis del bienestar. Y de uno de esos frascos he sacado hoy el bálsamo blanco y azul cobalto de la medina de Assilah. El olor de sus tiendas de arte, el aroma de sus zapaterías,

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El Museo de las cofradías

El Museo de las cofradías ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Desde las azoteas

Desde las azoteas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Justicia impuntual