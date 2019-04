Arde Europa

Seguir Manuel Contreras @cooontreeras Actualizado: 17/04/2019 07:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Unos días en Viena me han servido para refrescar la percepción de la complejidad de la construcción europea. Basta un paseo por sus impolutas calles para comprobar que tenemos poco en común con estos tipos. No nos parecemos físicamente, por mucho que la antropología nos catalogue en el patrón común de la raza caucásica. Compartiremos cierta morfología genética pero, por mucho que las últimas generaciones españolas hayan mejorado la ratio nacional de altura, los sureños no nos vemos reflejados en estos bigardos teutones de pelo rubio, mandíbula cuadrada y piel blanca. Nos separa el idioma, porque el sobrio y pragmático alemán está muy alejado de la orfebrería semántica latina, tan musical en su entonación. Nos diferencia el clima, y quizás

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Intimidad

Intimidad ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Un mal sueño

Un mal sueño ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Tomar nota