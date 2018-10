Aquel Mercantil

Antonio Burgos

@AbeInfanzon Seguir Actualizado: 25/10/2018 19:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Yo no sé si fue ayer o es hoy, que lo conmemora hasta el cupón de la ONCE, cuando el Círculo Mercantil e Industrial cumple 150 años. Para apagar esas velas habría que juntar por lo menos tres candelerías completas de pasos de palio, de las que se reflejan las amplias cristaleras de sus salones cuando pasan por Sierpes en la Carrera Oficial. Para elogiar este cumpleaños, mi estimado Paco Robles ha empleado una palabra que hasta ahora sólo la he visto aplicada a los aniversarios de la emancipación de nuestras antiguas colonias americanas: Sesquicentenario. Bien pensado, le viene muy bien al Mercantil lo del Sesquicentenario. Yo no digo que una nación, pero una Sevilla, una determinada Sevilla sí que

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La crema catalana se traslada a Madrid

La crema catalana se traslada a Madrid ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La crema catalana se traslada a Madrid

La crema catalana se traslada a Madrid ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Tedax tapacorrupción