Trampantojos Aquel lunes de 1918 El día que terminó la Gran Guerra, Galerín denunciaba el hambre y los ultraístas brindaban por la poesía

Eva Díaz Pérez

A las once horas del día once del mes once sonaron las campanas de toda Europa. Hubo un gran silencio en los campos de batalla. Había terminado la Gran Guerra, la carnicería con la que Europa estrenaba el siglo de las pesadillas. ¿Qué ocurría entonces en Sevilla? ¿Cómo se vivió el fin de la guerra en la que se estrenaron los gases químicos, el tanque o la metralleta?

Era lunes, quizás un lunes tranquilo y ajeno a aquella Europa que se devoraba en las trincheras. En un artículo en «El Liberal», Galerín escribía: «Estamos mejor que en Verdún. ¡Que es un consuelo! En Sevilla cuesta hoy todo un sentido. (...) Han hecho muy bien en inaugurar un dispensario antituberculoso. Si