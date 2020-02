Antonio García Barbeito SEGUIR Actualizado: 28/02/2020 08:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sigue, desde hace tantísimos años, clavado como lema en tu puerta: «Piensa y vive en andaluz, / que en tus puntos cardinales / no haya más norte que el sur.» Y con esto no dices que no existe más mundo, que no es eso; pero el norte de una persona es el norte, y el tuyo es el sur. Y en el sur, la tarde, la parte de poniente que te arrastra, que en todas partes que fuiste preguntaste dónde estaba el poniente. La tarde por donde viene la marea, aquella marea que ayudaba a aventar en la era; la marea que le refresca la cara a la tarde, que le coloca a ésta un invisible pañuelo de frescor en

Antonio García Barbeito Articulista de Opinión

El lugar es un contenido original de ABC de Sevilla