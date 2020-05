Antonio García Barbeito SEGUIR Actualizado: 26/05/2020 07:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me estoy quedando sin álbum, Marcelo. Y no quiero que el viento se lleve todas las estampas que mi niñez fue juntando y pegando con engrudo. He conocido a muchísimos jugadores de nuestro Sevilla del alma, a muchísimos, y algunos de ellos fueron -y todavía los hay que son- buenos amigos, pero todos saben, o deben saber, que, como decía Rafael Montesinos del Guadalquivir, «para mí sólo hay un río», quiero decir, una alineación que está ahí como la música de la tabla de multiplicar o los límites de España, once nombres eternos que son uno solo en la memoria: Mut, Santín, Campanal, Valero; Ruiz Sosa, Achucarro; Agüero, Diéguez, Antoniet, Pereza y Szalay. Anda con ellos. Que llueva. Casi nada.

Antonio García Barbeito Articulista de Opinión

Campanal es un contenido original de ABC de Sevilla