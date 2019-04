Ángeles para el Buen Fin

Seguir Manuel Contreras @cooontreeras Sevilla Actualizado: 18/04/2019 14:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No podemos permitir que el escalofrío apague la llama. Todos sentimos un latigazo de temor ayer al conocer que un estudiante, un tipo de 23 años al que sus vecinos definen como absolutamente normal, pensaba inmolarse en una bulla para provocar una matanza en la Semana Santa de Sevilla. Sí, tú también has reparado alguna vez, como yo, en la vulnerabilidad de la bulla, en las múltiples formas que ofrece para provocar un horror fácil y asequible. Pero no por eso dejamos de salir a la calle, continuamos haciendo nuestra vida cotidiana como un ejercicio de reafirmación. Ahora que la noticia de la detención del presunto yihadista ha reverdecido nuestros temores tampoco debemos renunciar a cumplir nuestra liturgia con las

Manuel Contreras Subdirector