Anatomía del papafrita

Francisco Robles

Mucha cervecita, mucha playita y mucha gambita. Así, en singular. Como lo dicen esos pijos que no llegan a la categoría estética del esnobismo. Bajan en el AVE, como si el camino de Madrid a Sevilla fuera una escalera, y cuentan la experiencia en este parque temático que fue puerto y puerta de Indias cuando aquello no era ni siquiera el poblachón manchego que deprimió a Bécquer. En Sevilla hay mucho pescaíto. Diminutivo horrísono. En Sevilla se baila mucho flamenquito. Olé con acento foráneo en la última sílaba. No saben manejar los pronombres y caen en el laísmo que aquí levanta sarpullidos: por algo somos hijos gramaticales de Elio Antonio de Nebrija. Y emplean el singular para el determinante indefinido

