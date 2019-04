El amigo que se fue

Seguir Antonio García Barbeito Actualizado: 07/04/2019 23:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No sé si en su viaje final habrá oído cómo sonaban, con son ambiguo, las campanas, pero seguro que dijo, en voz baja o para sus adentros, «qué suerte he tenido de nacer…» Lo escuché siempre que pude y me quedé con las ganas de haber hablado con él en Gines, una vez que fue en busca de la buena carne que servía Lourdes, «la mesonera», como la llamó él, en «Arturo».

Quizá la primera canción que recuerdo en su voz, en 1969, fue «Cuando un amigo se va» (que, al contrario de lo que algunos creían y quizá crean, no copió de ninguna letra de sevillana), y a partir de ahí, lo buscaba. Aquella voz, aquel dulzor a veces

