Almonte, ¿qué pasa?

Antonio García Barbeito

Escribió Federico: «Que muerto se quedó en la calle / que con un puñal en el pecho / y que no lo conocía nadie.» No era madrugada, era noche; y no se quedaron en la calle con un puñal en el pecho. Se quedaron en su casa, bañados en sangre, y los conocía todo el pueblo. Asistimos a espectáculos que rozaban el blanco y negro de historias muy viejas, muy truculentas, muy oscuras. Miguel Ángel Domínguez y su hija María murieron a causa de más de ciento cincuenta puñaladas. Un hombre joven y una niña de ocho años. Y, según dicen, nadie vio a nadie, ni nadie oyó gritos, ni nadie, qué pena, se encontró con el asesino cuando salía

Antonio García Barbeito Articulista de Opinión