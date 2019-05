El alcalde Espadas por sevillanas

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 11/05/2019 09:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El vídeo anda de teléfono en teléfono y de ordenador en ordenador. Se ha hecho «viral». Que suena a cuando vas al médico, no sabe lo que tienes y te dice que es un virus que anda suelto por Sevilla dando por saco. En el vídeo, tomado en la caseta de Cajasol en una de las setecientas mil recepciones oficiales de la Feria, el alcalde Juan Espadas baila sevillanas con la ex presidenta Susana Díaz. Y no lo hace malamente. Por lo cual estoy por dividir a los alcaldes de Sevilla no en derechas e izquierdas, sino en los que saben bailar sevillanas y los que no se atreven. ¿Ustedes se imaginan a Manuel del Valle, tan serio, bailando sevillanas?

