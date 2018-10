Antonio García Barbeito

Seguir Actualizado: 19/10/2018 19:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PP no puede quejarse, no hay año que no le salga uno de los suyos que desde Madrid le estropee a su colega en Andalucía el trabajo hecho. Siempre hay alguien que se mea en lo limpio y después tienen que salir los de aquí con la fregona limpiando la metedura de pata. Es fácil, cuando se vive y se trabaja en Madrid, buscarse comparaciones que fastidien a los de provincias, y si es a toda Andalucía, mejor. Tejerina ha dado el golpe, o el golpecito, más propio de su apellido, y ha dicho que lo que sabe un niño andaluz con diez años, lo sabe otro de Castilla León con ocho. O sea, los nuestros, retraso de dos

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Espacios

Espacios Mal gusto

Ciclones