Abril cruel

Ya te lo dije, todo se hizo Viernes. Como en un adelantado cumplimiento profético, te apagaste en miércoles, te dimos tierra el jueves y el Viernes, un 4 de abril, como hoy, ya no amaneciste entre nosotros, ni vivo ni muerto. Abril, seco como esparto, pasó por la calle y dejó en nuestro zaguán —tan acostumbrado al jardín ambulante que ponía tu mujer como ofrenda a las procesiones de primavera— ropa y llanto de viuda y un llorado perfil de orfandad. Pude decir, con Juan Ramón, aquello del soneto espiritual: «Es abril porque abril está pasando, / ¡mas no lo es, porque en su verde aurora / no se levanta el sol de mi esperanza!»

Todo se hizo Viernes. Es

