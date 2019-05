Los 20 de Espadas

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 13/05/2019 09:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando Fernando VII se presentó a alcalde de Sevilla se las pusieron no como a Juan Espadas ahora, sino un poquito peor. Leo la tranquilizante entrevista Lexatín que le hacen Jesús Álvarez y Alberto García Reyes en ABC y llego a tal conclusión. Y a otra ya antigua: el problema de Espadas es que es de derechas y no lo sabe. Lo saben, en cambio, muchos de los que van a votarlo el 26-M para que siga de alcalde, en vista de cómo está el patio. De pena. Sevilla no se merece el paupérrimo panorama electoral municipal del 26-M, donde de todos los que se presentan, el más presentable es Espadas. El PP no anda para estos trotes. Cs presenta

