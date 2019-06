Seguir Fernando Iwasaki Actualizado: 30/06/2019 20:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Suelo leer las noticias sobre los inminentes viajes turísticos a la luna con la misma indiferencia con que leo reportajes acerca de la posibilidad de vivir hasta los 120 años. Me parece bien que existan las condiciones para que algunos surquen el espacio y para que otros alcancen edades bíblicas. ¡Faltaba más! Por suerte no tengo ninguna posibilidad de ser elegido para visitar la luna, pero me aterra pensar que la naturaleza me penalice con la longevidad.

Los científicos no están obligados a detenerse en minucias sobre la sostenibilidad de las pensiones o el uso de combustibles fósiles para propulsar naves espaciales, porque los límites experimentales de la ciencia son relativos. ¿Hasta qué punto son extrapolables a seres humanos comunes

