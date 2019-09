Out of the box La ignorancia rebosa más soberbia que nunca, haciendo que los jóvenes confundan extravagancia con genialidad

Miguel Ángel Robles Actualizado: 22/09/2019 11:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Uno de los conceptos más recurrentes y prestigiados por el mainstream es el «think out of the box», el modismo anglosajón que designa esa forma de razonar y actuar fuera de los cánones habituales que se está imponiendo en el mundo de los negocios, incluso en política. La muestra es que miles de cursos, talleres, jornadas y sesiones de formación y coaching se programan para cultivar a los líderes del futuro en sus habilidades, que son las del comportamiento imprevisible, la respuesta inesperada y a contracorriente, la lógica un poco surrealista, la reacción espontánea más que analítica, la intuición, el comportamiento despreocupado e infantil, y, en última instancia, la triquiñuela ingeniosa, elevada por esta nueva mentalidad a la categoría de Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cambio climático

Cambio climático ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sesión continua

Sesión continua Juego electoral con los fondos autonómicos Miguel Ángel Robles Temas Roland Garros

John Patrick McEnroe