Hoy día 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y como todos los días mundiales «contra algo» no debería existir, no la celebración del mismo, obviamente existen para hacernos conscientes de un problema serio, sino a la causa que justifican la ... necesidad de conmemorar que no se ejecuten dichas prácticas. Los niños son niños y deben vivir su infancia jugando, estudiando, aprendiendo (porque también se aprenden cosas buenas fuera de la escuela oficial) y sobre todo siendo felices. Está claro que se les debe enseñar responsabilidades, adaptando las mismas a su etapa de crecimiento. Pero, claro esto sería en un mundo ideal y perfecto. Y aunque la OIT está trabajando para erradicar el trabajo infantil, en la actualidad alrededor 160 millones de niños siguen trabajando. La palma se la llevan África y Asia con una media de nueve de cada diez niños en situación de trabajo infantil, pero ninguna parte del mundo se libra siendo la media general de un niño por cada diez en esa situación, cosa que si me preguntan no deja de ser una barbaridad, es más todo lo que sea más de un niño trabajando me parece aberrante. Luego están esas voces cínicas que dicen que no se les está explotando, sino que se les está enseñando oficios, muchos de ellos tradicionales para que no se pierdan. Y claro, es lo mismo que tu abuela te enseñe a tejer en un telar para no perder la identidad cultural a ratos, que trabajar de diez a catorce horas en un taller desde los siete años, lo mismito es (nótese la ironía para el que no se haya dado cuenta) y eso lo «suave», que también están los menores mineros, por ejemplo, pero ya esos van más con el Día Internacional contra La Esclavitud Infantil que fue el pasado 16 de abril y que abarca todo tipo de sometimientos, no solo el laboral, como son los matrimonios forzados y los niños soldados, entre otros. En fin, espero que el Llamamiento de la Acción de Durban surta efecto, pero creo va a ser difícil.

