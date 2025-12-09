OPINIÓN

La catenaria descolgada

Aunque la vida se desarrolle fuera, las raíces suelen permanecer. Por eso, estas son fechas de comprar billetes para volver a los orígenes

La catenaria descolgada
Miguel Ángel Sastre

Miguel Ángel Sastre

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Decíamos en la pasada columna que a estas alturas del año era habitual que la política y los medios de comunicación hablaran de la Constitución. También es momento de que pensemos en la Navidad y todo lo que le rodea.

Actualmente, un número importante de ... nacidos en la provincia de Cádiz vive fuera, concentrándose en áreas urbanas como Madrid y Barcelona, así como Sevilla y Málaga.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app