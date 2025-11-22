Hace poco, escuché la historia de una mujer que, a sus 20 años, decidió cambiar lo establecido y marcharse a la India en busca de respuestas, de silencio, de esa paz que el yoga y la meditación aportan a sus practicantes. Por lo que entendí ... de la conversación, tras años entre islas asiáticas y otros continentes, tuvo descendencia y siguió un camino poco convencional. Su trayectoria me dio que pensar. ¿Qué es el éxito en la vida? ¿Qué supone no seguir la ruta marcada?

A mi generación se le entregó un guion preciso: cursar una carrera, conseguir un empleo respetable, comprar una casa y formar una familia. Un relato de seguridad que hoy suena a ficción para buena parte de los jóvenes. La precariedad, la incertidumbre y la inalcanzable vivienda han dinamitado esas certezas y obligado a replantear el sentido de nuestras metas.

Ahora, las aspiraciones ponen en primer plano la salud mental, el tiempo propio, y buscan empleos que, aun sin deslumbrar, les permitan estabilidad y bienestar. Y no es resignación a mi entender; es resistencia porque han entendido que la vida no se puede reducir a las líneas de un currículum.

Este salto entre los anhelos de unas generaciones y otras quizás no ha caído bien entre los más talluditos. Hay quienes interpretan el rechazo a sacrificarlo todo por «alcanzar el éxito» como falta de ambición. Sin embargo, no se trata de pereza sino de una negativa a hipotecar la vida en nombre de una idea de triunfo heredada, si es que alguna vez fue real. El tiempo, la calma y el cuidado se han convertido en los verdaderos lujos, y quienes los priorizan están desafiando las ideas preconcebidas que arrastramos desde niños.

Quizás el éxito radique en una aspiración tan sencilla como impertinente en un mundo que padece de insatisfacción crónica. Puede que esta redefinición no sea solo una moda, sino un retorno a lo esencial: alcanzar una vida digna de ser vivida.