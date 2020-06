Opinión Orgullo de Cádiz Estamos, seguramente, ante el mayor hallazgo arqueológico de lo que llevamos de siglo

Yolanda Vallejo Cádiz Actualizado: 28/06/2020 09:21h

De vez en cuando la vida, como decía Serrat, “está tan bonita que da gusto verla”. Pasa pocas veces -no vaya a pensar que con esto de la desescalada me he convertido de repente en una desenfadada optimista-, pero cuando pasa, «uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela». En Cádiz estamos acostumbrados a esto, porque tres mil años dan para mucho y porque sabemos que quien aprieta, al final, no nos ahoga del todo, sino que nos deja una rendija por la que respirar y por la que vuelve siempre el pasado para ayudarnos a conjugar el futuro. Es en esos momentos en los que la vida «nos regala un sueño tan escurridizo que hay que