'Ser y estar'

Fernando Sicre

Seguir Actualizado: 14/01/2019 07:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En principio y con carácter general, parecen, pero no son los mismo. Ser de Cabra no es lo mismo que estar como una cabra. Ser indica un estado permanente. Estar indica un estado transitorio. Ser de Cabra es ser egabrense, lo que se es siempre. Estar como una cabra, supone en principio un estado de transitoriedad, ya que la cordura va y viene». Del necio no dicen que está necio, sino que es necio de juro y heredad, que toda la vida lo será» (Luis Zapata). Ser español, presume o debiera presumir el uso adecuado del idioma español. Estar en posesión de la nacionalidad española no. En la egabrense por antonomasia, no se da este juego de presunciones. Carmen Calvo

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La boca del pez

La boca del pez ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Malas compañías

Malas compañías ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cumbre en la sima