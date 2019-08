EL APUNTE Una vieja amenaza renovada El juego en internet y la fiebre de las apuestas por móvil disparan los casos de ludopatía, especialmente entre grupos de jóvenes muy vulnerables

Seguir La Voz de Cádiz Cádiz Actualizado: 18/08/2019 10:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A estas alturas, más de diez años después de que su uso se haya hecho masivo, planetario, casi universal, aún es necesario recordarlo. Internet es un mundo lleno de posibilidades, un ingente archivo y el más potente vehículo de comunicación (e incomunicación) que haya existido nunca. Pero esa nueva ventana de oportunidades no distingue si el que teclea es buena persona o no, no discrimina intenciones ni riesgos, amenazas, delitos y miserias humanas que ya existían antes pero ahora logran un alcance descomunal. No se detecta si quien está al otro lado del monitor es un trabajador responsable, o si es un ladrón de guante blanco que sólo busca embaucar, engañar, sacar rédito de la confianza del otro. Tampoco si