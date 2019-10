EL APUNTE Valcárcel: 20 años de nada Los hay que se echan las manos a la cabeza hoy por una situación que se ha dado sin descanso durante dos décadas completas

Han pasado más de 20 años desde que se anunciara un proyecto hotelero en Valcárcel. Dos décadas enteras para tratar de impulsar una iniciativa que fue presentada por la Diputación (PSOE), inicialmente, y el Ayuntamiento (Podemos), ya en los últimos años como una inyección de ilusión, tan escasa, para el casco antiguo y el barrio de La Viña, tan castigados por el paro, con tanto deterioro social. Tanto tiempo después, el proyecto sigue sin, siquiera, estar definido por sus promotores. Muchas promesas, mucho hotel, mucha facultad pero no se ha movido una piedra.

La conclusión es que no hay nada claro. 20 años después no se sabe qué habrá ni cuándo ni cómo. No se sabe si habrá permutas o