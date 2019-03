Seguir Yolanda Vallejo Actualizado: 31/03/2019 09:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tenía sabor a despedida. A esa última copa que uno se pide sabiendo que anda llamando a la puerta la mañana, y que la conversación ya no da para más. La penúltima, decimos, por aquello de quedar bien con todos, y forzamos las risas y fingimos interés en unas palabras que ya no estamos escuchando, porque hace un rato que ya no estamos allí. Tenía sabor a despedida y olor a balance; y a reproche, todo hay que decirlo.

Era el último Pleno municipal. Y para algunos concejales, –un tercio del total, como mínimo– el último en fondo y en forma, después de conocerse que ya no formarán parte de ninguna candidatura en las próximas elecciones. «Llegado ya el momento