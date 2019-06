Ubicación GPS

Seguir Fernando Sicre Actualizado: 03/06/2019 08:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

He leído los programas de los diferentes partidos políticos. Lo que me ha permitido construir un particular eje de coordenadas cartesianas.

El eje de abscisa ha sido utilizado para representar gráficamente la distancia ideológica entre los diferentes partidos. Desde el extremo del eje en la izquierda al otro extremo en la derecha: PODEMOS, PSOE, C’s, PP y VOX.

El eje de ordenadas representa en nuestro análisis, la opción identificada con la unidad de la nación española y los nacionalismos periféricos.

Además de los partidos de ámbito nacional que defienden la integridad territorial española, están los nacionalistas cuya pretensión es la segregación y acabar con lo que conocemos por España y la nación española, entre los que se encuentran PNV, Bilduetarras,

