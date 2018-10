La tibieza del alcalde

Adolfo Vigo

Seguir Actualizado: 24/10/2018 07:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Siempre he pensado que para el político de ciudad, ese que su función principal es la de luchar por el bienestar de sus conciudadanos, el que se tiene que batir el cobre día a día y calle a calle, se le hace en muchas ocasiones muy difícil conjugar su trabajo con las declaraciones que realicen sus compañeros a otros niveles. Y si no que se lo pregunten al candidato a la Junta del Partido Popular, Juanma Moreno, por la situación que tuvo que capear no hace mucho debido a las declaraciones de la ex ministra Tejerina, terminando por tener que desautorizar a esta frente a sus declaraciones sobre la educación de los niños andaluces.

Ahora son otros políticos de otro