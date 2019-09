Opinión Que si quiere bolsa Lo bueno de tener hijos postmillennial es que soy capaz de resolverlo todo con un meme o un tuit

Seguir Yolanda Vallejo Actualizado: 15/09/2019 09:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Algo bueno de tener hijos ‘postmillennial’ o como demonios se llame esta generación que no concibe la vida sin Instagram, es que, además de tenerme permanentemente escandalizada –soy fácilmente escandalizable, dicho sea de paso–, me permite convivir sin complejos entre dos mundos que nada tienen que ver entre sí. También me ha hecho bilingüe, mire por usted por donde; porque soy capaz de comunicarme con ellos –en plan, lol, crush, salseo, ya sabe– con la misma naturalidad con la que podría comunicarme con mis padres, o con mis congéneres ochenteros, muchos de ellos anclados aún en ‘La Bola de Cristal’. A la generación Z –los nacidos entre 2000 y 2010– les importa bien poco lo que ocurra en el mundo,