El Apunte Regreso a la escasez de agua Los pantanos de la provincia aún no muestran datos alarmantes pero sus números sí que empiezan a ser preocupantes. Toca aplicar la prevención

Hay preocupación entre los responsables de los recursos hídricos de la provincia, pero la luz roja aún no se ha encendido en los despachos de la Cuenca Atlántica Andaluza. Hay margen para recuperar agua. El estado de los embalses de Cádiz ha decrecido notablemente en los últimos dos años hasta situarse, de media, al borde del 50%. Este registro es uno de los más bajos de la década. En 2013, por ejemplo, se encontraban al 80%. Sin embargo, la situación, según los propios técnicos, no es aún alarmante aunque, si no llueve en los próximos meses, todo puede empeorar. Los gestores han lanzado un mensaje de tranquilidad, pero, al mismo tiempo, de precaución, es decir, apelan al consumo responsable. Quizás