El Apunte El regalo más esperado Numerosas empresas de la provincia hacen su particular agosto en Navidad, preparando cestas, obteniendo mejores resultados en ventas o haciendo multitud de reservas en bares y restaurantes para familias y trabajadores

La Voz de Cádiz

En una semanas intentar sentarse en una terraza o pedir mesa para comer o cenar será una tarea complicada. La Navidad y sus fechas próximas se han convertido para muchos hosteleros de la provincia en su particular agosto. También para multitud de empresas que se han especializado en hacer regalos en estas fechas y, por supuesto, para todas aquellas compañías cien por cien gaditanas que ven incrementadas sus ventas con motivo de estas fiestas. Y eso se traduce en empleo. La previsión de la contratación en Cádiz durante la temporada de Navidad da cifras mayores a las del pasado año. No demasiado pero sí algo más.La lectura más positiva es que desde 2014 esta subida no ha parado y eso