Opinión Perdón por nacer hombre Por más que nos quieran señalar, estigmatizar, seguiremos aportando para construir un mundo más igualitario, más justo para las mujeres

Ignacio Moreno

Ione Belarra, perdón. Irene Montero, perdón. Carolina Bescansa, perdón. Vicepresidenta Carmen Calvo, perdón. Mujeres ultrafeministas en general que odian a los hombres por definición, perdón. A las de andar por casa, perdón también. Ana Camelo, Laura Jiménez, María Romay, Ana Fernández, Laura Mingorance, perdón. No quisiera acabar el año con este ‘entripao’ que me come por dentro. Por ello les presento mis más sinceras disculpas a todas por nacer con una gravísimo pecado original. Por nacer hombre. Es obvio que el mero hecho de venir a este mundo con el cromosoma XY nos hace sospechosos, si no culpables, de los más horrendos crímenes contra la mujer. A todos. Estamos todos en el mismo saco que Bernardo Montoya,