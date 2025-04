Patricia Gallardo: Batallas perdidas

Hay batallas perdidas, en este caso a lo que a circulación vial se refiere, tales como el vehículo que sale de una rotonda directamente desde el carril interior, cruzándose inexorablemente con el vehículo que circula por el exterior, y obligándolo por tanto a frenar si ... no quieres terminar empotrado contra el mismo, en el mejor de los casos. Los conductores que hacen la señal de STOP como si fuera un CEDA EL PASO y a veces ni eso. Aquellos que no saben de la existencia de los intermitentes y por último, y lo que personalmente me molesta más, aquellos ciclistas que cruzan por un paso de peatones sin bajarse de la bicicleta y los que no circulan por el carril bici.

Más de una vez he tenido que dar un frenazo por no llevarme por delante a un ciclista que me ha salido de la nada al cruzar el paso de peatones. Cabe aclarar, aunque sé que no debería ser necesario, que según la RAE en su primera acepción dice: Peatón, persona que va a pie por una vía de circulación. Por lo tanto un ciclista no es un peatón, puesto que la bicicleta está considerada un vehículo según el Reglamento de Circulación en España. Algo tan sencillo como esto, no le entra en la cabeza a los ciclistas incívicos, que son a los que me refiero por supuesto, jamás los metería en el mismo saco a todos, como no lo haría con los conductores en general, bien sabemos que hay de todo el la viña del Señor y casi siempre pagan justos por pecadores.

Y luego están los ciclistas (incívicos como ya he especificado) que teniendo a su lado un hermoso carril bici no hacen uso de él, haciendo grupitos que te impiden avanzar por la calzada o adelantarlos con seguridad. En este tema aparece la polémica, ¿es obligatorio el uso del carril bici? Pues como no estaba muy segura, he indagado un poco y he consultado el Reglamento de Circulación, de acuerdo con el artículo 36: Los conductores de vehículos de tracción animal, vehículos especiales de masa máxima autorizada no superior a 3.500 kilogramos, ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el caso que no exista vía o parte de ella que les esté especialmente destinada, circularán por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente para éstos, y, si no lo fuera, utilizarán la parte imprescindible de la carretera.

En resumen, circularán por el arcén de su derecha, si es posible, y si no utilizarán la parte imprescindible de la calzada, a no ser que exista una vía destinada para ellos. El meollo del asunto es que muchas veces estos carriles no son practicables, por falta de mantenimiento, o porque algún «lumbreras» ha puesto adornos tipo árboles, bolardos o cualquier otro ornamento que dificulta una circulación fluida, además de que cada municipio tiene normas que los regulan, haciendo que unos sean obligatorios en su uso y otros solo recomendables. Pero, digo, yo teniendo unos carriles hermosos como tenemos en por todos los municipios de la Bahía, desde Cádiz, San Fernando, Novo Sacti Pertri… hasta numerosos puntos de la provincia, ¿por qué no hacer uso de ellos?