OPINIÓN Paradón de Casillas Don Pedro Sánchez Alehop tiene una agenda apretada y eso que aún no ha comenzado a viajar

Don Pedro Sánchez Alehop tiene una agenda apretada y eso que aún no ha comenzado a viajar. En su deseo de investidura, se reunirá el lunes con Pablo Casado, el martes con Rivera y con Iglesias y ojalá el miércoles con Rosalía. Se diría que tiene la legislatura hecha, y no. En su natural cuántico, Sánchez siempre está en dos sitios a la vez, como el amor correspondido, y ahora busca la manera de contentar a Iglesias y al tiempo de amordazarlo, no sea que se le alborote la españa rosa de los corazones que va por ahí desde el domingo cantándole una de Los Pecos. De todas las versiones de Sánchez, hasta el día 26 será la más dócil,