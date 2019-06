No todo vale

Seguir Adolfo Vigo Actualizado: 05/06/2019 08:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vaya, desde estas lineas, mi más sentido pésame a los familiares y amigos de José Antonio Reyes, el futbolista sevillano que el fin de semana pasado se mató en un accidente de trafico cuando volvía a su casa de un entrenamiento.

Dicho esto, y entrando en el fondo del asunto, me parece muy fuerte que se quiera convertir en leyenda a una persona que ha sufrido un accidente con el vehículo que conducía por el hecho de ir a mas de doscientos kilómetros por hora. No dejo de entender que desde las instituciones, como son los clubes de fútbol en los que jugó, hayan querido tener un recuerdo de su paso por esos equipos, pero de ahí a no hacer

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Un PSOE gaditano en caída libre

Un PSOE gaditano en caída libre ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Un cobazo gaditano

Un cobazo gaditano ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cádiz merece más