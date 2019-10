EL APUNTE El mar da una seria advertencia Un usuario ha estado cerca de morir ahogado una semana después del rechazo del Gobierno municipal a la petición del Pleno de ampliar el servicio de playas

Luce mucho más, entre su público, pedir el desembarco del Open Arms en el puerto de Cádiz como prueba de irrefutable solidaridad. O defender la causa palestina frente al invasor israelí. Incluso criticar el ‘genocidio’ español en Latinoamérica. Pero Kichi no es Monedero, no es un tertuliano televisivo, sino el alcalde de una ciudad que debe gestionar con las miserias propias de una pequeña capital de provincia. Y ha de ser aburrido, árido, manejarse en esa burocracia de pliegos y ordenanzas, contar cada euro para invertir o para ahorrar para ir enjugando la deuda, con un desgaste mucho mayor que salir en las cámaras con el puño en alto o exigiendo a las demás administraciones ambiciosos proyectos que no son