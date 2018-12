Opinión Malas compañías Pasito a pasito. Por las buenas y por las malas. El hombre es un ser social y necesita de los demás

Fernando Sicre

Pasito a pasito. Por las buenas y por las malas. El hombre es un ser social y necesita de los demás. La compañía, la amistad y la pertenencia al grupo son situaciones inherentes al ser humano. Me refiero al hombre como punto neurálgico, no de la ‘Creación’, sino como sujetos del análisis político, que contraponen al hombre y a la comunidad, para fundamento de los dos paradigmas de la teoría política: el liberalismo y el republicanismo. El modelo liberal parte de la idea de que el individuo tienen preferencia sobre la comunidad. Así, lo social surge de la suma de las acciones aisladas. En las antípodas se encuentra el republicanismo-comunitarista, que no puede ser definido como la contrapartida del liberalismo.