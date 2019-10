Opinión Incertidumbre y ralentización Lleva el gobierno en funciones cuatro meses sabiendo que iba a convocar elecciones y se ha especializado en marear la perdiz

Seguir Fernando Sicre Cádiz Actualizado: 07/10/2019 10:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lleva el gobierno en funciones cuatro meses sabiendo que iba a convocar elecciones y se ha especializado en marear la perdiz. En su día marearon al faisán y el Juez Marlasca se enfadó. Ahora, para no repetir la historia, Marlaska se entera de la existencia de “Judas” por la prensa. García Castellón y la Guardia Civil no se fían y hacen bien. No obstante, desde el “interior” una vez conocida, se ha filtrado de manera interesada. En la mente del presidente “lechuza”, búho o sonámbulo, por eso que le quita el sueño Iglesias, el feminismo 4.0, el cambio climático y su apoyo, supongo que interesado a ciertos organismos de la ONU. Todo hace indicar una jugada igual a la de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión