EL APUNTE El impacto del Brexit es real El temor a los efectos en sectores como el vino y en ciudades como La Línea es una realidad a ocho semanas de la ruptura

Seguir La Voz de Cádiz Cádiz Actualizado: 31/08/2019 09:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El que fuera presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, lo advirtió en su día. No se anduvo con rodeos tras conocer el resultado del referéndum británico sobre la permanencia o no en la Unión Europea. El Brexit ganaba hace ya tres años y casi nada ha cambiado. Los partidarios de ‘to leave’ obtuvieron el 52% de los votos frente al 48% de los que apoyaban la permanencia. Schulz, entonces, se mostró a favor de que la salida fuera cuanto antes, con no más de dos años de tramitación, porque no creía en el acuerdo, le resultaba impensable que Europa tuviera un trato de favor con la Inglaterra que la abandonaba. Han pasado tres años, se acerca inexorable el 21 de