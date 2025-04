Desde el año 1995, que se dice pronto, el PSOE de Cádiz capital es absolutamente irrelevante. Aquel año Teófila Martínez ganó las elecciones relevando en el cargo a Carlos Díaz y nadie podía imaginar que 25 años después el Partido Socialista no iba a pintar ... absolutamente nada en el devenir de la capital gaditana. Fermín Moral, María de la O Jiménez, Rafael Román, Marta Meléndez, Fran González... todos ellos fueron incapaces de estar a la altura de su partido en una ciudad manifiestamente de izquierdas. Primero por el liderazgo y el carisma de la excaldesa, que trascendió a la ideología de su partido. Y después por el liderazgo y carisma de Kichi, que con un discurso populista, barato y facilón, ha sido capaz de ganarse el voto de todos esos que han renegado de respaldar en las urnas al PSOE.

En las elecciones municipales de hace cinco años, cuando ya se vislumbraba un giro a la izquierda provocado por la crisis y la corrupción en el PP, Fran González tenía toda la ventaja para haberse convertido en el nuevo alcalde de la ciudad. Sin embargo, no sólo no lo logró sino que cosechó los peores resultados de la historia de su partido. Como consuelo, se conformó con apoyar la investidura de Kichi con el único fin de acabar con 20 años de gobierno del PP. Sin embargo, paradójicamente, puso en marcha una campaña de acoso y derribo al mismo alcalde al que aupó para tratar de demostrar que él representaba a la auténtica izquierda y que Podemos no sabía gestionar. El resultado de tan pésima estrategia fue catastrófico. Tanto, que el pasado año 2019 empeoró aún más los resultados de los anteriores comicios–tarea harto difícil– y tuvo que dimitir ‘ipso facto’. Cabía esperar que su sustituta al frente de los socialistas gaditanos, Mara Rodríguez, viraría el timón habida cuenta del desastre continuado durante 25 años. Pero nada más lejos de la realidad. A lo que se ve, está siguiendo exactamente la misma estrategia que su predecesor, por lo que no hace falta ser muy listo para augurar un enorme batacazo dentro de tres años. Aunque aún está a tiempo de enmendarse. El PP se lo ha puesto en bandeja instándola a presentar una moción de censura contra Kichi. Si como la propia Mara Rodríguez afirma el actual equipo de Gobierno es «inoperante», y los acusa de «no trabajar», de «no cumplir los plazos» y califica su gestión de «nefasta», ¿a qué está esperando para intentar acabar con esta situación? Si damos por hecho que PP, Ciudadanos y el ‘tránsfuga’ Domingo Villero apoyarían la moción de censura, la ocasión la pintan calva. Si de verdad el interés de los cinco actuales concejales del PSOE es velar por Cádiz y no por intereses o directrices partidistas lanzadas desde Madrid, es el momento de dar un giro a una ciudad paralizada que ve cómo los municipios de su entorno, desde Chiclana a El Puerto o Jerez, dan pasos hacia adelante. De ser una verdadera líder política. De lo contrario, estará abocada a la más absoluta irrelevancia, exactamente igual que los que la antecedieron. En tres años lo comprobará.

