OPINIÓN La Gran Ola: los deberes sin hacer Chipiona fue una de las zonas costeras duramente castigadas por el maremoto de 1755, y en donde sabemos que la primera ola llegó 1h y 15 minutos después del terremoto

Gregorio Gómez Pina

Cada año, cuando llega el 1 de noviembre, sigo fiel a mi costumbre de escribir algo sobre el maremoto de Cádiz, para recordarlo, aunque solo sea ese día. El año pasado, a resultas del magnífico documental 'La Gran Ola', se me ocurrió poner como título 'La gran ola, hagan caso por favor'. Quería transmitir mi interés por que la sociedad —en particular la que potencialmente pueda estar más expuesta a este peligro natural— no se olvidara de la zona donde vivimos, de lo que sucedió en 1755 y también de las consecuencias tan desastrosas que tuvo el Tsunami del Índico en 2004. Posiblemente el mayor desastre natural de la época moderna: 275.000 muertos,