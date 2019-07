Los girasoles están muy ciegos Dice el refrán castellano que «al que no está hecho a bragas, las costuras le hacen llagas»; y ya saben que el refranero no engaña

Dice el refrán castellano que «al que no está hecho a bragas, las costuras le hacen llagas»; y ya sabe usted que el refranero no engaña y también sabe lo que significa lo de las bragas ¿verdad? Aunque quizá habría sido más elegante decir que no está hecha la miel para la boca del asno, por si a alguien le escuece mucho el román paladino, o por si hay algún ofendido o indignado en la sala. Que los habrá, porque últimamente son legión, y salen llagas por todas partes.

Esta semana lo hemos visto. Vecinos que protestan por la instalación de un tiovivo en la plaza de la Catedral alegando la «contaminación visual» que supone para el