Una fuente de riqueza

La Voz de Cádiz

Seguir Actualizado: 15/09/2018 09:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

os datos no engañan. Y los ofrecidos ayer por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz hablan por sí solos. El puerto de Cádiz ha sido durante siglos la puerta de entrada de la riqueza para la ciudad y la Bahía, que siempre ha llegado por mar. Históricamente lo hacía en forma de mercancías llegadas desde todos los puntos del planeta, fundamentalmente de América. Los tiempos han cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma.

Hoy en día la competencia es muchísimo más feroz, pero el puerto gaditano, dentro de sus limitaciones, sigue creciendo en tráfico de mercancías. Esa es la gran fuente de generación de ingresos para la Autoridad Portuaria y debe seguir trabajando en esa vía en la misma línea que lo viene haciendo en los últimos tiempos, fundamentalmente a través de las instalaciones de La Cabezuela, a la espera de que por fin pueda contar con la nueva terminal de contenedores.

Sin embargo, precisamente esa evolución de los tiempos ha hecho que ahora haya nichos de oportunidad en otros sectores que no existían siglos atrás. El turismo de cruceros no deja tantos beneficios al puerto de Cádiz como el de mercancías. Pero sí a la ciudad y toda la Bahía, por lo que es de obligado cumplimiento que los responsables de las instalaciones portuarias estén en buena sintonía con el alcalde de la ciudad y la presidenta de la Diputación provincial para trabajar mano a mano en el crecimiento y consolidación del turismo de cruceros.

Sin duda se está en el buen camino. precisamente esta semana se ha podido comprobar con la celebración de su ‘cumpleaños’ de la naviera Fred Olsen, que cantó a los cuatro vientos las bondades de Cádiz como destino turístico. Gestos como ese son fundamentales para vender Cádiz. Pero no conviene entregarse a la autocomplacencia. Cádiz está por derecho propio entre los puertos de escalas de cruceros más importantes de España y de Europa, pero aún no ha logrado meterse en el ránking de los puertos base. Ese es el siguiente paso, ya que es una opción que genera aún más riqueza en la ciudad, al beneficiarse no sólo los comercios, sino también la hostelería y los hoteles.

No abundan las buenas noticias laborales y económicas en esta provincia. Sin duda esta es una de ellas. Es obligatorio por parte de todos que cada día, cada mes, lo sea aún más.