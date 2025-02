Definitivamente será imposible quitarnos el chándal de nuestras vidas. Todo comienza con la declaración del estado de alarma y con poco que este se prorrogue, terminaremos como en Venezuela. A la pregunta que hacía The Wall Street Journal, le respondo que no. El chándal es ... parte integrante ya de muchos de su fondo de armario. Antes que Chávez lo populArizara, la Pantoja lo impuso, o al menos lo intentó, en esas salidas matinales a comprar el pan en domingo, debidamente ataviada con chándal y tacones. Menos mal que siempre quedará Jerez y los jerezanos.

El verde 'Jerez' siempre será color de señorío y elegancia. Nunca vi un chándal de ese color. Por cierto, Inés Arrimadas, jerezana ella, nos aboca con su decisión a seguir recubriéndonos pechos, muslos y grandes pechugas con esa prenda de variopintos colores. Todos, menos el verde Jerez. Inés que es jerezana, de luto integral en el hemiciclo, se alineó con los pandilleros del chándal . Creo que se equivocó. También lo hizo Casado.

La decisión de este no resiste un análisis lógico. Sí las premisas o enunciados a modo de discurso, fueron claros, transparentes y verdaderos, la conclusión-voto no puede ser otro que no sea el que se derive de aquellas. No haberse opuesto, invalida su argumento. Porque éste, no se sigue de las premisas o enunciados. Sí las premisas son verdaderas, la conclusión que se sigue de ellas debe ser verdadera, para que se sostenga la validez de la inferencia. La abstención ha sido un error, amén de una gran mariconada. Ser sin estar. Estar sin ser. Son los complejos ancestrales de muchos de los que dicen no ser de izquierdas.

La superioridad moral de la izquierda es el gran bulo del siglo XX . Pero a fuerza de ser repetido, se ha instalado en nuestras vidas, como un dogma sagrado. Pues bien, ni es dogma, ni es sagrado, es una patraña, una más de la izquierda, que pretenden imponernos el chándal rojo, amarillo y morado. Hasta para eso tienen mal gusto. Siempre quedará Jerez y el verde Jerez.

La política se presenta como el ejercicio del poder. Quienes están en el poder, poseen la capacidad de imponer la obediencia. Lo que no significa que lo estén legitimado para ello en cualquier caso y circunstancia. La legitimidad es la base del Estado estable, relacionado con la capacidad de un régimen político para conseguir la lealtad y el apoyo de sus ciudadanos. El estado de alarma, adolece de problemas formales y de fondo .

Lo dicen muchos y el TC ha admitido a trámite un recurso al respecto. Los que de verdad entienden dicen que la situación que padecemos es la del estado de excepción. Lo cual tiene importantes diferencias y efectos, sobre todo lo relacionado con la participación permanente de las Cortes, al principio, durante y al final de la situación extraordinaria, como lugar natural de control permanente al gobierno, que dispone de poderes exorbitantes, que nos afectan, porque cercenan nuestros derechos y libertades fundamentales.

Weber decía que la autoridad es el poder legítimo, poder investido de legitimidad. Cuando Hobbes escribió leviatán, corría una época de incertidumbre y conflicto civil, precipitado por una revolución. Le llevó a formular una primera teoría general desde Aristóteles, acerca de la naturaleza y el comportamiento humano. Leviatán defiende el Estado absoluto, como única alternativa a la anarquía y al desorden. Sostiene que el ciudadano tiene una obligación sin matices frente al Estado. De tal forma que limitar el poder del Estado, puede abocarnos a recaer en el estado de naturaleza…

Todo esto nos suena, estado de alarma, poder cuasi-absoluto del Gobierno, confinados-arrestados en casa, sin información fidedigna, amenazando con detener a los discrepantes por intoxicadores, por supuestamente atender a informaciones falsas que impiden una adecuada gestión de la crisis sanitaria (aún no sé a qué esperan entonces y por coherencia con algunos redactores de TVE, ATRESMEDIA, MEDIASET y PRISA…sólo por indicar algunos de los más flagrantes).

No me consta que el general de la Guardia Civil, benemérito Cuerpo donde los haya a pesar de los pesares, no se haya presentado en sus sedes y monitorice todo lo monitorizable. Qué asco de estado de alarma. Sí, ese que Dª Inés de negro impoluto, porque sino vestiría de verde Jerez, apoyó en su última prórroga. Pero, al menos ha dejado claro el lugar de cada uno en el eje de abscisa del tablero político.

Por fin retornó al centro izquierda . Ha vuelto a sus orígenes como partido. Las teorías del liberalismo democrático defendidas por Rawls, Cuando iniciaron el tránsito al 'otro liberalismo', Rivera quiso hacerse con la derecha, invocando el liberalismo a secas. Ahora se quedan con la opción por Rawls defendida, una especie de liberalismo social, un sucedáneo de socialdemocracia. El PSOE se alejó de este, compitiendo por enaltecer el chándal, acercándose cada vez más a izquierda del dógma.

El centro derecha y la derecha son del PP y VOX. El centro izquierda, la izquierda y la extrema izquierda, son de C´s, PSOE y PODEMOS. Ahora el voto de la izquierda habrá que repartirlo entre tres. Y mira que me gusta Inés, de todas las formas, hechuras y colores. Realmente me gustaba de verde Jerez. En cualquier caso, sin chándal.