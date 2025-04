Fede Quintero: El talento no es de fiar

Hay tres puntos que hacen muy atractivo este COAC: el amor propio, las elecciones andaluzas y la magnífica oportunidad para aquellos que no suelen tocar la plata

Hoy empieza el COAC de adultos y parece aún que el cuerpo no está hecho para lo que se nos viene. Será la fecha, serán los dos años y medio de sequía o será todo el caldo de cultivo que se ha ido germinando en los meses anteriores que da la impresión de que se trata de un Falla descafeinado o de un concurso sin validez para el ranking histórico.

Pues qué quieren que les diga. A mí, viendo estos días la cantera, las invitaciones a ensayos generales o esos nervios que ya evidencian los amigos que van a participar, se me ha metido ya el gusanillo en el estómago.

Podríamos detenernos en las bajas que habrá este año, en los cambios de autores y grupos, en las pruebas en nuevas modalidades o incluso en los cambios de tipo dejando ideas para el próximo febrero. Está claro que todo invita a pensar que estamos ante algo distinto. Pero, ¿necesariamente peor?

Miren, el talento no es de fiar, se fortalece cuando menos te lo esperas y no veo yo a los autores firmando con su nombre una faena de aliño ni a muchos componentes de renombre asumiendo cantar 'cualquier cosa'. Por eso, me da a mí que este concurso va a traer sorpresas significativas que se pueden quedar en la memoria del aficionado.

Porque, además, hay tres puntos que hacen muy atractivo este COAC. El primero, el amor propio de los autores . Seguro que querrán demostrar que subirse al Falla siempre merece un respeto y calidad, sea en febrero o en junio. El segundo, que parece que Juanma Moreno ha querido echarle un cable al concurso poniendo las elecciones andaluzas para ya . Cualquier autor desea que las urnas estén calientes para poder expresar todo lo que lleva dentro desde febrero del 2020. Y tercero, no nos engañemos, es una magnífica oportunidad para aquellos que no suelen tocar la plata. Seguro que están pensando en el 'ahora o nunca'.

Por todo ello, yo voy a afrontar este concurso con la misma ilusión que los anteriores, aunque sea en manga corta . Después serán los repertorios los que me digan si de verdad mereció la pena, si alguna agrupación pasa a la historia o si deseamos que venga rápido febrero para olvidar lo escuchado. Confío en que no. El cuerpo ya me pide veneno.