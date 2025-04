Enrique García-Agulló: Españoles de 2020, Santos Inocentes

Acabándose 2019 los españoles nos enfrentamos al Nuevo Año con las mismas incertidumbres con las que vamos a despedirlo, esto es, y si nada lo corrige, que a lo mejor podamos seguir por no sé cuánto tiempo más con un Gobierno en funciones, con unas ... Cortes inoperantes y con un Poder Judicial contestado desde fuera y desde dentro, o séase, la máxima doctrina de la división de poderes aparcada y sin carburante alguno para marchar hacia adelante.

Verán como seguiremos teniendo a esos independentistas de Cataluña urdiendo tramas y tramas para separarse de “la España que les roba” y nosotros aquí, al otro lado del Ebro, viendo que le prescriben las cosas a un tal Pujol y a su familia por dineros que, según nos informa la prensa, no tenían tan claro origen. Qué asco, qué hartura. Otra vez con Junqueras y con Esquerra, con los “juntos por Cataluña”, con los de Colau y con los de Iceta, menudo papelón. Y, luego, los vascos. Y, después, los navarros a los que gobierna el PSOE con aquellos de aquella manera. Y el paro ahí sigue, agazapado, esperando nuevo año, nuevos meses sin claro futuro alguno para lograr más empleo.

¿Qué me dicen del parón legislativo? ¿A qué se dedican nuestros venerables padres de la patria, legisladores sin trabajo ni acción alguna? ¿Cuántas iniciativas parlamentarias han presentando estos legisladores que cobran su sueldo para eso, para legislar? ¿Qué leyes proponen, discuten y aprueban? Y miren ustedes que hay cosas por legislar, que ya ven los varapalos que nos vienen dados desde la Justicia europea porque nuestras leyes o están obsoletas o se han liado tanto entre sí que son incompatibles con el sistema judicial europeo y el de todas esas otras naciones que se pasan el día discutiéndonoslas. Pues ahí tienen a sus señorías, sin dar un palo al agua porque las grandes modificaciones legislativas que se vienen dando en España se vienen dando por el gobierno en funciones cada viernes de consejo de ministros en funciones de decretar.

Los lunes, las pensiones. ¿Habrá capacidad financiera en España para sostenerlas que no para subirlas como claman incesantemente desde Bilbao hasta Rota los pensionistas?

Y, ahora, por Navidad, convendría hablar de nacimientos, pero no solamente del de Nuestro Señor, sino del acuciante descenso en el número de nacimientos que existe en la España de hoy. ¿Han pensado algo los señores Diputados y los señores Senadores en cómo enfrentar este problema de una España que se va deshaciendo y en la que, no muy tarde, como decía aquél, no va a quedar ya nadie ni para apagar la luz al terminarse la función?

Eso sí, nos quedan los inmigrantes que son esos migrantes que vienen a buscar en nuestro país lo que no pueden encontrar en el suyo, ellos sí crecen porque son valientes y generosos, no como nosotros que nos estamos volviendo bien egoistones.

¿Cuál es la política internacional que en funciones mantiene este gobierno con los demás países del mundo? ¿Cómo va a enfrentarse a los problemas del Brexit en nuestras exportaciones, en políticas agraria, pesquera, de turismo, etc.? ¿O a las situaciones a las que nos están llevando esos Estados Unidos Arancelarios de Mr. Trump?

Me gustaría haber hablado con ustedes, entre otras cosas, de los principios morales y nacionales tan cambiantes y tan discutidos hoy en día pero no tengo por hoy más espacio y lo dejo para 2020 que es año bisiesto, porque aún sigo confiando en que estos santos inocentes que somos hoy los españoles en funciones, podamos con ello tener más de un día para hablar de ellos y de muchas otras cosas más.